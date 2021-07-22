Непогода в Украине: подтопленная Одесса, 100 городов и сел без света и двое погибших

Непогода со шквальным ветром и интенсивными дождями обрушилась на юг и восток Украины, оставив без света около 100 городов и сел и унеся жизни двух человек.

О последствиях стихии сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

На утро 22 июля из-за порывов ветра, дождя, грозы обесточены 99 населенных пунктов в восьми областях: Донецкая — 29 Одесская — 23, Кировоградская — 16, Черкасская — 14, Киевская — 5, Николаевская — 5, Днепропетровская — 4 и Луганская — 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за порывистого, местами шквального ветра и интенсивного дождя и в результате падения деревьев погибли два человека и еще 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Так, в Донецкой области 21 июля в Дружковке и Константиновке в результате падения деревьев один человек погиб и 7 госпитализированы. В Луганской области 21 июля в селе Мусиевка в результате падения конструкций крыши также погиб один человек. В Сватово повреждены частично крыша городской больницы, в Троицком повреждена крыша школы.

Больше всего досталось Одесской области. В ночь на 22 июля из-за интенсивного дождя в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы подтопило 38 частных жилых домов и приусадебных участков. За ночь в городе выпало около 31 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы. Обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас уровень воды с проезжих частей дорог снижается самотеком.

В целом по Украине подтопило 38 частных жилых домов и дворов, эвакуировано 18 человек. Откачано около 2 тыс. куб. м воды. Повреждено 100 крыш и повалены 90 деревьев.