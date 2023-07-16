На Харківщині трактор підірвався на міні (фото)
Тракториста госпіталізовано до лікарні у Балаклії.
На околиці селища Андріївка Харківської області під час сільськогосподарських робіт трактор підірвався на протитанковій міні, водій зазнав поранень.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
“16 липня о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт”, – ідеться в повідомленні.
На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС і правоохоронці. Остаточні обставини встановлюються.
Нагадаємо, що 14 липня у Конотопському районі Сумської області тракторист наїхав на міну та отримав поранення. // LB.ua