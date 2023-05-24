На Харківщині тривають пошуки дворічної

Вже майже добу понад 300 поліцейських, 70 волонтерів та 50 працівників ДСНС шукають Віолетту Мужечук.

Повідомлення про зникнення дівчинки в селі Скрипаї Чугуївського району надійшло до поліції ввечері 23 травня.

Правоохоронці прочесали ліс неподалік будинку зниклої дитини, місцевість, перевірили водоймище. До пошуку підключені волонтери пошуково-рятувального загону «Мілена», кінологи, водолази.

Поліцейські проводять опитування та подворовий обхід мешканців села, перевіряють всі будівлі, подвір’я, покинуті будинки, колодязі тощо.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклу дитину, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом.

Національна поліція України