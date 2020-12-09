В Днепре уже неделю ищут 19-летнего парня (фото)

Со 2 декабря в Днепре разыскивается пропавший без вести Россинский Климент Юрьевич. В тот день парень вышел из дома и пропал.

Несколько лет назад он уже уходил из дома — в тот раз его быстро нашли и вернули домой. На прошлой неделе — 2 декабря — парень пропал снова, — сообщает Информатор. У него аутизм. Любит ходить в капюшоне, говорит по-русски (речь грамотная).

Парень 2001 года рождения (полных 19 лет). Из особых примет — красный круглый шрам на правой голени внизу, на груди с левой стороны шрам около 2 см. В чем был одет — неизвестно. Если вы знаете какую-либо информацию об его местонахождении или заметили где-то в городе — сразу же сообщите об этом на линию «102» или в Днепровский отдел полиции по номерам: (095) 471-81-97, (063)898-64-45.