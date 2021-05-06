На Ковельщині 17-річний мотоцикліст збив дворічну дитину

Увечері 5 травня, близько 21-ї години, на вулиці Незалежності у селі Любитів Ковельського району 17-річний юнак, керуючи мотоциклом «Viper», збив 2-річну дівчинку.

Після надання медичної допомоги дитина не госпіталізовувалась, – повідомляє Ковель медіа з посиланням на Сектор комунікації поліції Волинської області.

Мотоцикл вилучили та помістили на арештмайданчик.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство. // volynua.com