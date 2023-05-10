вчинили наїзд на велосипедиста та пішохода: прикарпатські поліцейські встановлюють обставини подій

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Нижньовербізькій ТГ. Водій іномарки наїхав на велосипедиста. А в П’ядицькій ТГ машиніст вантажного поїзда чинив наїзд на пішохода. Потерпілі доставлені до лікувального закладу. За обома фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження.

9 травня на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в с. Нижній Вербіж. На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Поліцейські встановили, що 42 – річний мешканець Коломиї, керуючи автомобілем «Infiniti», наїхав на 64 – річного велосипедиста який рухався в попутному напрямку.

Велосипедиста з тілесними ушкодженнями доставлено в Коломийську ЦРЛ. Водія освідчили у медичному закладі. Встановлено, що за кермом чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння. Відтак його затримали в процесуальному порядку. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Того ж дня на лінію «102» надійшло повідомлення, що вантажний поїзд сполученням «Чернівці – Хриплин», який рухався в напрямку до міста Івано-Франківська, вчинив наїзд на чоловіка. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що 47-ми річний машиніст теплотяга, мешканець Чернівецької області, застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Потерпілий, 74-річний місцевий мешканець, отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до Коломийської ЦРЛ. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують усі обставини подій.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини