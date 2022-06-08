Як відновити втрачені під час окупації меддокументи

Через військову агресію РФ та обстріли українці змушені шукати безпечне місце проживання. В критичних ситуаціях, під час переїзду, не завжди є можливість зібрати необхідні медичні документи.

РБК-Україна з посиланням на рекомендації МОЗ розповідає про шляхи відновлення втрачених документів.

Зокрема, щоб відновити результати обстеження, медичну картку, результати оперативних втручань, реабілітаційних рекомендацій слід звернутися до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування.

Лікар прийме рішення про відновлення втрачених документів та за необхідності проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування.

Щоб відновити документи, які належать особі з інвалідністю, слід звернутися до органу соціального захисту, що має доступ до Центрального банку осіб з інвалідністю, де зроблять відповідний витяг.

Щоб відновити інші медичні документи та довідку МСЕК, слід звернутися до МСЕК за місцем перебування.