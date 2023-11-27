У Meta мільйони неповнолітніх користувачів були піддослідними особами
Meta отримала понад 1,1 мільйона повідомлень про користувачів у віці до 13 років на своїй платформі Instagram з початку 2019 року, але вона «вимкнула лише частину» з цих облікових записів, згідно з нещодавно розкритою судовою скаргою проти компанії, поданою генеральними прокурорами США.
Натомість гігант соціальних медіа «звичайно продовжував збирати» особисту інформацію дітей, як-от їх місцеперебування та адреси електронної пошти, без дозволу батьків, порушуючи федеральний закон про конфіденційність дітей, згідно з судовою заявою. Meta може зіткнутися з сотнями мільйонів доларів або більше цивільних штрафів, якщо штати доведуть звинувачення.
«У компанії фактичні знання Meta про те, що мільйони користувачів Instagram молодші 13 років, є відкритою таємницею, яка регулярно документується, ретельно аналізується та підтверджується, — йдеться у скарзі, — і ретельно захищається від розголошення громадськості».
Звинувачення щодо конфіденційності є частиною більшого федерального позову , поданого минулого місяця Каліфорнією, Колорадо та ще 31 штатом до окружного суду Північного округу Каліфорнії. Позов звинувачує Meta у несправедливому захопленні молодих людей на своїх платформах Instagram і Facebook, приховуючи внутрішні дослідження, які показують шкоду користувачам. І він прагне змусити Meta припинити використання певних функцій, які, за словами штатів, завдали шкоди молодим користувачам.
Але більшість доказів, на які посилалися штати, були затерті редагуванням у початковій заявці.
Тепер незапечатана скарга, подана в середу ввечері, містить нові деталі позову штатів. Використовуючи фрагменти внутрішньої електронної пошти, чатів співробітників і презентацій компанії, у скарзі стверджується, що Instagram роками «бажав і переслідував» неповнолітніх користувачів, навіть якщо компанія «не дотримувалася» закону про конфіденційність дітей.
У незапечатаній заявці говориться, що Meta «постійно не справлялася» з тим, щоб зробити ефективні системи перевірки віку пріоритетом, а натомість використовувала підходи, які дозволяли користувачам молодше 13 років брехати про свій вік для створення облікових записів Instagram. Він також звинуватив керівників Meta в тому, що вони публічно заявили під час свідчень у Конгресі, що процес перевірки віку компанії був ефективним і що компанія видаляла облікові записи неповнолітніх, коли дізнавалася про них, навіть якщо керівники знали, що в Instagram є мільйони неповнолітніх користувачів.
«Підлітки хочуть отримати доступ до Instagram, і вони брешуть про свій вік, щоб отримати його зараз», — сказав Адам Моссері, глава Instagram, у внутрішньому чаті компанії в листопаді 2021 року, згідно з судовою заявою.
Під час свідчень у Сенаті наступного місяця пан Моссері сказав: «Якщо дитині менше 13 років, їй заборонено бути в Instagram».
У суботній заяві Meta заявила, що десять років працювала над тим, щоб зробити онлайн-досвід безпечним і відповідним віку для підлітків, і що скарга штатів «невірно характеризує нашу роботу, використовуючи вибіркові цитати та підібрані документи».
У заяві також зазначається, що умови використання Instagram забороняють використовувати в США користувачів молодше 13 років. У ньому сказано, що компанія «вжила заходів для видалення цих облікових записів, коли ми їх ідентифікуємо».
Компанія додала, що перевірка віку людей була «складною» проблемою для онлайн-сервісів, особливо для молодших користувачів, які можуть не мати шкільних документів або водійських прав. Meta заявила, що хотіла б побачити федеральний закон, який би вимагав, щоб «магазини додатків отримували схвалення батьків щоразу, коли їхні підлітки до 16 років завантажують програми», замість того, щоб молоді люди або їхні батьки надавали особисті дані, як-от дати народження, для багатьох різних програм.
Звинувачення щодо конфіденційності в цій справі стосуються федерального закону 1998 року, Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті. Цей закон вимагає, щоб онлайн-сервіси з контентом, призначеним для дітей, отримували дозвіл від батьків, який можна перевірити, перш ніж збирати особисті дані — як-от імена, адреси електронної пошти чи селфі — від користувачів віком до 13 років. Штрафи за порушення закону можуть досягати понад 50 000 доларів США за порушення .
У позові стверджується, що Meta вирішила не створювати системи для ефективного виявлення та виключення таких неповнолітніх користувачів, оскільки розглядала дітей як важливу демографічну групу — наступне покоління користувачів — яку компанія мала охопити, щоб забезпечити постійне зростання.
Згідно з заявою в середу, Meta мала багато ознак неповнолітніх користувачів. Внутрішня діаграма компанії, представлена в незапечатаному матеріалі, наприклад, показала, як Meta відстежувала відсоток 11- та 12-річних дітей, які щодня користувалися Instagram, йдеться у скарзі.
В одному випадку в 2019 році співробітники Meta обговорювали в електронних листах, чому компанія не видалила чотири облікові записи, що належали 12-річній дівчинці, незважаючи на прохання та «скарги матері дівчинки про те, що її дочці було 12», згідно зі скаргою. Співробітники прийшли до висновку, що облікові записи були «проігноровані» частково через те, що представники Meta «не могли напевно сказати, що користувач неповнолітній», йдеться в юридичній заяві.
Це не перший раз, коли гігант соціальних мереж стикається з звинуваченнями в порушенні конфіденційності. У 2019 році компанія погодилася виплатити рекордні 5 мільярдів доларів і змінити методи обробки даних, щоб погасити звинувачення Федеральної торгової комісії в обмані користувачів щодо їхньої здатності контролювати свою конфіденційність.
Штатам може бути легше переслідувати Meta за порушення конфіденційності дітей, ніж доводити, що компанія заохочувала нав’язливе використання соціальних мереж — відносно нове явище — серед молоді. З 2019 року FTC успішно подає подібні скарги щодо конфіденційності дітей проти технологічних гігантів, зокрема Google і її платформи YouTube, Amazon , Microsoft і Epic Games , творця Fortnite. // Дмитро Сизов, internetua.com