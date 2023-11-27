У Meta мільйони неповнолітніх користувачів були піддослідними особами

Натомість гігант соціальних медіа «звичайно продовжував збирати» особисту інформацію дітей, як-от їх місцеперебування та адреси електронної пошти, без дозволу батьків, порушуючи федеральний закон про конфіденційність дітей, згідно з судовою заявою. Meta може зіткнутися з сотнями мільйонів доларів або більше цивільних штрафів, якщо штати доведуть звинувачення.

«У компанії фактичні знання Meta про те, що мільйони користувачів Instagram молодші 13 років, є відкритою таємницею, яка регулярно документується, ретельно аналізується та підтверджується, — йдеться у скарзі, — і ретельно захищається від розголошення громадськості».

Звинувачення щодо конфіденційності є частиною більшого федерального позову , поданого минулого місяця Каліфорнією, Колорадо та ще 31 штатом до окружного суду Північного округу Каліфорнії. Позов звинувачує Meta у несправедливому захопленні молодих людей на своїх платформах Instagram і Facebook, приховуючи внутрішні дослідження, які показують шкоду користувачам. І він прагне змусити Meta припинити використання певних функцій, які, за словами штатів, завдали шкоди молодим користувачам.