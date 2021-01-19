В Киеве из дома на улицу выскочил мужчина объятый пламенем
В понедельник, 18 января, в Голосеевском районе столицы на улице Гребинки в собственном доме на 1 этаже загорелся мужчина.
Об инциденте сообщает пресс-служба ГСЧС.
После прибытия спасатели попали в жилище, размером 10х15 квадратных метров.
На владельце загорелась одежда во время того, как он сидел на кровати, вследствие чего он, в поисках помощи, выбежал на улицу.
Отмечается, что столь драматическую ситуацию заметили соседи погорельца и срочно обратились к экстренным службам, которые и потушили огонь.
Спасатели произвели проверку дома на причины возможного возгорания и отправили пострадавшего в руки врачей из «скорой» помощи. Обгоревшего мужчину экстренно отправили в ожоговый центр.
Стало известно, что в жилище обгорел матрас, где и произошел инцидент, также от огня закоптились стены и потолок. // БагнетTweet