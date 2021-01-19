В Киеве из дома на улицу выскочил мужчина объятый пламенем

В понедельник, 18 января, в Голосеевском районе столицы на улице Гребинки в собственном доме на 1 этаже загорелся мужчина.

Об инциденте сообщает пресс-служба ГСЧС.

После прибытия спасатели попали в жилище, размером 10х15 квадратных метров.

На владельце загорелась одежда во время того, как он сидел на кровати, вследствие чего он, в поисках помощи, выбежал на улицу.

Отмечается, что столь драматическую ситуацию заметили соседи погорельца и срочно обратились к экстренным службам, которые и потушили огонь.

Спасатели произвели проверку дома на причины возможного возгорания и отправили пострадавшего в руки врачей из «скорой» помощи. Обгоревшего мужчину экстренно отправили в ожоговый центр.

Стало известно, что в жилище обгорел матрас, где и произошел инцидент, также от огня закоптились стены и потолок. // Багнет