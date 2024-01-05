Директорка відділу логістики «Київгуми» листувалася безпосередньо з представником російської фірми, – джерела

Співрозмовники редакції серед правоохоронців навели дані, що, за їхніми словами, підтверджують роботу компанії на окупантів.

За даними джерел LB.ua серед правоохоронців, продукцію підозрюваного в роботі на ворога підприємства “Київгума” возили окупантам на передову.

Джерела стверджують, що є достатньо доказів роботи фірми на Росію вже після початку повномасштабної війни. Це і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в РФ, і слова вдячності від самих окупантів.

“Багато цікавої інформації знайшли і в комп’ютері гендиректора «Київгуми» Андрія Острогруда”, – стверджують співрозмовники редакції.

Вони додали, що компанія запевняла в постачанні продукції лише естонській компанії, але вона виявилася “прокладкою”. За даними джерел, директорка відділу логістики “Київгуми” Тетяна Мисак безпосередньо спілкувалася із представником російської ООО “МКТ”. Так само вона писала й естонським менеджерам – мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця, якому суд сьогодні обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Окупанти в соцмережах постили фото джгутів українського виробництва – з датою виробництва в коробці “Київгуми”.

Наші джерела в правоохоронних органах заявляють – “будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, «помсту» за невідомо що та спробу «зупинити чесний бізнес» перекриваються чіткими фактами. Доказова база по даній справі є вичерпною і суттєвою”.