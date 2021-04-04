В Україні за добу 13 738 нових випадків захворювання на COVID-19
За добу, 3 квітня, в Україні зафіксували 13 738 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 5 545 осіб;
- летальних випадків – 258;
- одужало – 4 657 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 745 709 осіб;
- одужало – 1 347 193 особи;
- летальних випадків – 34 333;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.
- 3 919 осіб щеплено проти COVID-19 за добу
- 290 566 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;
- Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;
- Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;
- Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;
- Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;
- Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;
- Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;
- Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;
- Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;
- Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;
- Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;
- Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;
- Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;
- Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;
- Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;
- Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;
- Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;
- Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;
- Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;
- Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;
- Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.
До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 403 066 осіб. // БуквиTweet