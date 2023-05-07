На Закарпатті у ДТП загинули троє людей, жінка і двоє дітей – у тяжкому стані (фото)

У Хустському районі Закарпатської області у неділю, 7 травня, сталась смертельна ДТП, у якій загинуло троє людей, ще троє постраждало.

Про це з місця аварії повідомляє кореспондент ТСН.

У ДТП в Хустському районі потрапило два автомобілі. Від удару один із транспортних засобів викинуло у кювет, де він перекинувся, інше авто – злетіло на узбіччя дороги.

За попередніми даними, у моторошній ДТП загинуло троє людей. Дружина і двоє дітей одного із загиблих, віком 4 і 7 років, в лікарні у тяжкому стані.

Журналіст із Закарпаття Віталій Глагола повідомив, що за його даними, у ДТП потрапили капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками та депутат Виноградівської ТГ.

“Водієм-винуватцем виявився капітан поліції з відділу боротьби з наркотиками. Разом з водієм Мерседесу загинув його пасажир. Також, на превеликий жаль, загинув водій Range Rover, яким виявився депутат Виноградівської ТГ. Його жінка та діти, які перебували з ним в автомобілі, наразі знаходяться в реанімації”, – повідомив Віталій Глагола.