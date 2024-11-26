Двоє людей загинули внаслідок ДТП у Городку на Львівщині

Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням – автомобіль впав у котлован, перекинувся та зайнявся.

Як попередньо встановили оперативники кримінальної поліції спільно з слідчими відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, подія сталась 23 листопада близько 14.30 у місті Городок, Львівського району.

Водій автомобіля «Dodge Journey», 68-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням – транспортний засіб з’їхав з грунтової дороги, впав у котлован, перекинувся та зайнявся. Внаслідок ДТП водій автомобіля та його пасажир – односельчанин віком 51 рік, загинули на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області