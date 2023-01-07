Донецький суддя з мільйонною зарплатою прийшов до волонтерів за гуманітаркою, але вона йому не сподобалась: «моя семья и дети такого не едят»

Суддя Донецького окружного адміністративного суду – Іван Голошивець вчора прийшов до волонтерського штабу в м. Бровари за гуманітарною допомогою для переселенців, які перебувають в складних життєвих обставинах.

При цьому зарплата судді за 2021 рік склала понад 1,2 млн грн, а його дружина також отримувала допомогу для переселенців.

Однак на цьому історія не закінчилась: суддя Голошивець, очевидно, передивившись вміст продуктового набору всією родиною – повернувся до волонтерів і повідомив, що «моя семья и дети такого не едят».

Складно уявити, які продукти хотів побачити суддя в складі набору, але крупи, тушковане м’ясо, шпроти, сардина та інші продукти – йому не підійшли. Детальніше про цю історію та скандал, який влаштувала родина судді читайте в публікації волонтерки Maryna Piankova:

Активісти Prosud, вирішили детальніше придивитися до судді Івана Голошивця й ось лише частина фактів, які вдалося виявити:

Голошивець – є претендентом на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою президента.

Попри те, що Донецький окружний адмін суд був виведений у м. Слов’янськ, місцеві мешканці кажуть, що Голошивець та вся його родина нібито не перший рік проживають в Київській області. А за словами місцевих волонтерів, вони неодноразово приходили отримувати допомогу як ВПО, однак, вже не вперше отримання допомоги закінчується поверненням речей як «недостойних його родини».