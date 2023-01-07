Донецький суддя з мільйонною зарплатою прийшов до волонтерів за гуманітаркою, але вона йому не сподобалась: «моя семья и дети такого не едят»
Суддя Донецького окружного адміністративного суду – Іван Голошивець вчора прийшов до волонтерського штабу в м. Бровари за гуманітарною допомогою для переселенців, які перебувають в складних життєвих обставинах.
При цьому зарплата судді за 2021 рік склала понад 1,2 млн грн, а його дружина також отримувала допомогу для переселенців.
Однак на цьому історія не закінчилась: суддя Голошивець, очевидно, передивившись вміст продуктового набору всією родиною – повернувся до волонтерів і повідомив, що «моя семья и дети такого не едят».
Складно уявити, які продукти хотів побачити суддя в складі набору, але крупи, тушковане м’ясо, шпроти, сардина та інші продукти – йому не підійшли. Детальніше про цю історію та скандал, який влаштувала родина судді читайте в публікації волонтерки Maryna Piankova:
Активісти Prosud, вирішили детальніше придивитися до судді Івана Голошивця й ось лише частина фактів, які вдалося виявити:
Голошивець – є претендентом на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою президента.