На Київщині багато людей постраждало у зіткненні легковика з автобусом (фото)
У Бориспільському районі Київської області легкове авто зіштовхнулося з автобусом. Внаслідок аварії постраждали дев’ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області в Telegram.
Як зазначають правоохоронці, водій автомобіля Daewoo не пропустив автобус, внаслідок чого відбулося зіткнення. Автобус з пасажирами перекинувся.
“Постраждали дев’ять осіб, з яких три перебувають у тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта“, – йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці закликали всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР, оскільки будь-яка незначна помилка на дорозі може коштувати життя.