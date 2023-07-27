На Київщині багато людей постраждало у зіткненні легковика з автобусом (фото)

У Бориспільському районі Київської області легкове авто зіштовхнулося з автобусом. Внаслідок аварії постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області в Telegram .

Як зазначають правоохоронці, водій автомобіля Daewoo не пропустив автобус, внаслідок чого відбулося зіткнення. Автобус з пасажирами перекинувся.

“Постраждали дев’ять осіб, з яких три перебувають у тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта“, – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці закликали всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР, оскільки будь-яка незначна помилка на дорозі може коштувати життя.