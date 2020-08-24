На трасі Київ–Одеса в зіткненні двох авто загинув 76-річний водій (фото)

Автопригода сталась на трасі Київ-Одеса біля дачного масиву Христинівка, що в Роздільнянському районі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Попередньо, автомобіль Chevrolet рухався у напрямку Києва та намагався розвернутись у невстановленому місці. Під час розвороту водій зіткнулася з автівкою Toyota.

Водій Chevrolet загинув на місці ДТП. Травми отримала дитина 2006 року народження, що знаходилась у Toyota. Медики діагностували у неповнолітнього травми шиї, грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму, зазначили в поліції.

Справу попередньо кваліфікували за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. // Вартові еспресо