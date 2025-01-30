Одеські поліцейські застерігають водіїв від керування в стані сп’яніння

У нетверезого керманича значно знижується здатність реагувати на ситуації на дорозі та приймати правильні рішення. Тому важливо, щоб всі розуміли наслідки таких дій і не допускали їх.

«П’яні водії наражають себе на небезпеку і ставлять під загрозу життя та здоров’я інших учасників дорожнього руху. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність», – зауважує заступник начальника відділу організації діяльності груп реагування управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Олександр Яценко.

Лише за січень 2025 року співробітники груп реагування патрульної поліції територіальних підрозділів ГУНП в Одеській області склали 603 протоколи відносно громадян за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Порушникам загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. У разі скоєння водієм цього самого порушення протягом року два і більше разів, йому загрожує відповідно більший штраф, максимальна сума якого 51 тис. грн, або адміністративний арешт на 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років, конфіскація транспортного засобу.

Якщо ж нетверезий водій допустив середньої тяжкості або тяжкі травмування людей чи загибель потерпілих, йому загрожує до 12 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами до 10 років.

«Зазвичай нетверезі водії, яких ми викривали, виправдовувалися, що випили зовсім трохи і цілком добре контролюють навколишню обстановку. Натомість часто результати перевірок показували величезні показники алкоголю в організмі порушників. На жаль, нетверезе водіння – одна із причин трагедій на дорозі, яких можна було б уникнути», – підкреслює Олександр Яценко і закликає водіїв бути відповідальними.

П’яний водій на дорозі – це потенційний вбивця. Не сідайте за кермо у стані сп’яніння. За потреби скористайтеся послугами таксі або попросіть тверезого друга підвезти вас. Не наражайте на небезпеку себе та оточення.

Окремо зауважимо, що нині значно підвищують ризик дорожньо-транспортних пригод погодні умови, зокрема постійний туман. За обмеженої видимості водіям важче оцінювати відстань до інших об’єктів на дорозі. Тому важливо в таких умовах знижувати швидкість, щоб мати більше часу на реакцію у випадку непередбачуваних ситуацій, вмикати протитуманні фари, тримати більшу дистанцію від транспортних засобів попереду, уникати різких маневрів.

Відділ комунікації поліції Одещини