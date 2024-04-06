Голова СБУ дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин під час зустрічі з головою СБУ Василем Малюком обговорили ситуацію з намаганням вручити повістку журналісту-розслідувачу “Слідства.Інфо” Євгенію Шульгату.

Про це Юрчишин повідомив у Facebook:

“Зустрілися по гарячим слідам з головою Служби безпеки України. Проговорили і співпрацю у боротьбі з російською дезінформацією, і допомогу поневоленим Росією народам, і взаємодію з соціальними мережами для посилення нашої інформаційної безпеки. Подякував за внесок у збройну відсіч агресору.

Акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників. Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги”.

Відповідаючи в коментарях до посту на уточнююче питання, чи обговорювалася під час зустрічі ситуація з намаганням вручити повістку журналісту-розслідувачу Юрчишин відповів, що саме про це йшлося в останньому реченні його посту.

У суботу агенція журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” оприлюднила матеріал про те, що 1 квітня в Оболонському районі Києва до журналіста “Слідства.Інфо” Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку.

Саме Шульгат працював над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, яке було опубліковано 4 квітня.

“Слідство.Інфо” з’ясувало, що з представниками ТЦК, які намагалися вручити повістку, імовірно, був Олексій Володимирович Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і є людиною, близькою до Вітюка. // УП