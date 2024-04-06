В СБУ вирішили перетворити мобілізацію на каральний інструмент проти журналістів які розслідують корупцію у відомстві

Працівник Служби безпеки України міг давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту «Слідства.Інфо». У такий спосіб спецслужбовці хотіли покарати розслідувача, який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», яке базується на відео з камер спостереження.

У понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста «Слідства.Інфо» Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

«Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя», — каже Шульгат.

Журналіст зняв спілкування з військовими на камеру, що згодом дозволило ідентифікувати їх та поспілкуватися з ними. Зауважимо, що представники ТЦК приїхали в інший район та зустріли журналіста о 21.15.

У розмові військовослужбовці зазначили, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки.

Цими днями Євгеній працював над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, яке вийшло 4 квітня. « Заможні жінки та королівська нерухомість генерала СБУ» . «Оскільки я працював над цією історією, то одразу запідозрив, що мене зупинили у супермаркеті саме через неї», — каже Шульгат.

Отримане журналістами «Слідства.Інфо» відео з камер спостереження торгового центру «Дрім», де відбулися описані події, допомогло побачити ширшу картину.

На відео видно, що о 21:08 журналіст заходить у торговельний центр.

Вже за кілька хвилин до супермаркету заходять двоє співробітників ТЦК. Разом з ними — чоловік у цивільному одязі. З відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК.

Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста.

З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата.

Журналісти «Слідства.Інфо» ідентифікували представників Соломʼянського ТЦК. Один з них — Олександр (прізвище не наводимо з міркувань безпеки, — ред.) підтвердив, що працює саме у цьому ТЦК, однак на запитання про події у торговому центрі відповідати відмовився. Сказав, що такі запитання — лише через командування. Так само відреагував і його колега Сергій (прізвище не наводимо з міркувань безпеки, — ред.), який був з ним увечері 1 квітня.

Військовослужбовці не погодилися назвати особу, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку. Ми відправили запит з детальними запитаннями щодо інциденту до Генштабу ЗСУ. Можливо там пояснять, на яких підставах ця людина в цивільному одязі віддає вказівки військовослужбовцям.

Джерела журналістів допомогли зрозуміти, хто саме той чоловік, який керував представниками ТЦК. Нам сказали, що це може бути Олексій Володимирович Біленко — людина, близька до Іллі Вітюка.

Після пошуків у базах даних журналісти знайшли Олексія Володимировича Біленка, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз — у департаменті кібербезпеки СБУ. Тобто у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк — фігурант розслідування Євгенія Шульгата. Також ми з’ясували номер телефону Олексія Біленка. Деякі користувачі раніше записували його «Льоша СБ».

Олексій Біленко не відповів на дзвінки журналістів, а після повідомлень у месенджерах вдався до блокування можливості з ним поспілкуватися.

Оприлюднені знахідки агенція «Слідство.Інфо» планує передати до правоохоронних органів разом із заявою про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності.

Джерело: «Слідство.Інфо»