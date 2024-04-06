В СБУ вирішили перетворити мобілізацію на каральний інструмент проти журналістів які розслідують корупцію у відомстві
Працівник Служби безпеки України міг давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту «Слідства.Інфо». У такий спосіб спецслужбовці хотіли покарати розслідувача, який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.
Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», яке базується на відео з камер спостереження.
У понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста «Слідства.Інфо» Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.
«Мене здивувало, що вони підійшли саме до мене, звернулися на імʼя-прізвище і явно знали мене в обличчя», — каже Шульгат.
Журналіст зняв спілкування з військовими на камеру, що згодом дозволило ідентифікувати їх та поспілкуватися з ними. Зауважимо, що представники ТЦК приїхали в інший район та зустріли журналіста о 21.15.
У розмові військовослужбовці зазначили, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його роботою над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки.
Отримане журналістами «Слідства.Інфо» відео з камер спостереження торгового центру «Дрім», де відбулися описані події, допомогло побачити ширшу картину.
На відео видно, що о 21:08 журналіст заходить у торговельний центр.
Вже за кілька хвилин до супермаркету заходять двоє співробітників ТЦК. Разом з ними — чоловік у цивільному одязі. З відео зрозуміло, що людина у цивільному дає вказівки співробітникам ТЦК.
Поки журналіст перебуває у супермаркеті, чоловік у цивільному ходить біля кас, а потім швидко повертається до військових. Активно жестикулює, показуючи військовим у різні боки та залишає торговий центр. Менше ніж за хвилину військові підійшли до журналіста.
З побаченого можна зробити висновок, що цей чоловік вказує військовим на Євгенія Шульгата.
Журналісти «Слідства.Інфо» ідентифікували представників Соломʼянського ТЦК. Один з них — Олександр (прізвище не наводимо з міркувань безпеки, — ред.) підтвердив, що працює саме у цьому ТЦК, однак на запитання про події у торговому центрі відповідати відмовився. Сказав, що такі запитання — лише через командування. Так само відреагував і його колега Сергій (прізвище не наводимо з міркувань безпеки, — ред.), який був з ним увечері 1 квітня.
Військовослужбовці не погодилися назвати особу, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку. Ми відправили запит з детальними запитаннями щодо інциденту до Генштабу ЗСУ. Можливо там пояснять, на яких підставах ця людина в цивільному одязі віддає вказівки військовослужбовцям.
Джерела журналістів допомогли зрозуміти, хто саме той чоловік, який керував представниками ТЦК. Нам сказали, що це може бути Олексій Володимирович Біленко — людина, близька до Іллі Вітюка.
Після пошуків у базах даних журналісти знайшли Олексія Володимировича Біленка, який раніше працював у львівському управлінні СБУ. А зараз — у департаменті кібербезпеки СБУ. Тобто у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк — фігурант розслідування Євгенія Шульгата. Також ми з’ясували номер телефону Олексія Біленка. Деякі користувачі раніше записували його «Льоша СБ».
Олексій Біленко не відповів на дзвінки журналістів, а після повідомлень у месенджерах вдався до блокування можливості з ним поспілкуватися.
Оприлюднені знахідки агенція «Слідство.Інфо» планує передати до правоохоронних органів разом із заявою про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності.
Джерело: «Слідство.Інфо»Tweet