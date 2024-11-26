Жителів деяких районів Києва чекають проблеми з водою

З 26 листопада по 28 листопада деякі кияни можуть відчути зниження тиску у водопровідній мережі

У Києві через ремонт водопроводу буде знижено тиск на низці житлових масивів через що можуть бути проблеми з водою. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що 22:00 26 листопада до 10:00 28 листопада мешканці деяких районів Києва можуть відчути зниження тиску у водопровідній мережі. Причиною цьому є аварія на магістральному водопроводі на вулиці Зодчих.

Фахівці «Київводоканалу» проведуть заміну засувки діаметром 800 мм, щоб надалі здійснити повноцінний ремонт пошкодженої мережі.

Зниження тиску можливе в таких районах:

Микільська Борщагівка;

Південна Борщагівка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофанія;

Голосіїв;

Батиєва Гора;

Залізничний масив;

Олександрівська Слобідка;

Солом’янка;

Першотравневий масив;

Чоколівка;

Відрадний.

Комунальники просять мешканців зазначених районів заздалегідь запастися водою для побутових потреб.