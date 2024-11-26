Жителів деяких районів Києва чекають проблеми з водою

З 26 листопада по 28 листопада деякі кияни можуть відчути зниження тиску у водопровідній мережі

У Києві через ремонт водопроводу буде знижено тиск на низці житлових масивів через що можуть бути проблеми з водою. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Фахівці «Київводоканалу» проведуть заміну засувки діаметром 800 мм, щоб надалі здійснити повноцінний ремонт пошкодженої мережі.

Зниження тиску можливе в таких районах:

  • Микільська Борщагівка;
  • Південна Борщагівка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофанія;
  • Голосіїв;
  • Батиєва Гора;
  • Залізничний масив;
  • Олександрівська Слобідка;
  • Солом’янка;
  • Першотравневий масив;
  • Чоколівка;
  • Відрадний.

Комунальники просять мешканців зазначених районів заздалегідь запастися водою для побутових потреб.

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