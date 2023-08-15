Голова націоналізованого «Сенс Банку» пішов з посади після трьох тижнів роботи

Голова правління націоналізованого “Сенс Банку” Дмитро Кузьмін подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин. Наглядова рада прийняла його відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

За даними прес-служби, Олена Зубченко, заступник голови правління, була призначена тимчасово виконуючою обов’язки голови “для забезпечення безперебійної роботи банку під пильним наглядом та у співпраці з наглядовою радою.

Наглядова рада розпочне процес відбору та призначення нового постійного голови правління якнайшвидше, додали у банку.

Націоналізація “Сенс Банку”

НБУ 20 серпня ухвалив рішення про передачу “Сенс Банку” (раніше “Альфа-Банк”) у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова.

В НБУ зазначали, що власники “Сенс Банку” мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.

Кабінет міністрів погодився з пропозицією НБУ та визначив Мінфін органом управління корпоративними правами за акціями “Сенс Банку”, що належать державі.

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня уклали договір купівлі-продажу 100% акцій банку, згідно з яким банк переходить у власність держави. Головою правління банку було визначено Дмитра Кузьміна.

Крім того, Сполучені Штати 11 серпня ввели санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена, які володіли “Сенс Банком”.

Як зазначив заступник міністра фінансів Уоллі Адеймо, “російські еліти повинні позбавитися від думки, що вони можуть вести бізнес як зазвичай, в той час як Кремль веде війну проти українського народу”.