Через пожежу в сумському салоні краси загинула вагітна жінка (відео)
Загибла прийшла зробити манікюр, і коли почалася пожежа, вона та майстер виявилися відрізаними від виходу.
У Сумах сталася сильна пожежа у приватному секторі: горіли дві двоповерхові будівлі, прибудовані до житлового будинку. В одній з них згодом виявили бездиханне тіло 30-річної жінки. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Рятувальники винесли жінку з будівлі та передали медикам, але врятувати її не вдалося.
Як зазначається, вогонь стрімко поширювався по легкозаймистих дерев’яних та пластикових конструкціях як прибудов, так і самого будинку. Пожежу вдалося ліквідувати лише через 3,5 години.
За даними ТСН, одна з прибудов була лазнею (тут і почалася пожежа), друга – салоном краси, де й знайшли загиблу. Співробітниця салону встигла вистрибнути з вікна другого поверху, де вони й перебували, тоді як клієнтка знепритомніла.
Як вдалося з’ясувати, загибла була вагітною. Її подруга стверджує, що її було записано на манікюр на 3 листопада, проте запис з невідомих причин перенесли на наступний день.
Кримінальну справу порушили за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК). Затримано 72-річного власника домоволодіння. // Діло