Через пожежу в сумському салоні краси загинула вагітна жінка (відео)

Загибла прийшла зробити манікюр, і коли почалася пожежа, вона та майстер виявилися відрізаними від виходу.

У Сумах сталася сильна пожежа у приватному секторі: горіли дві двоповерхові будівлі, прибудовані до житлового будинку. В одній з них згодом виявили бездиханне тіло 30-річної жінки. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники винесли жінку з будівлі та передали медикам, але врятувати її не вдалося.

Як зазначається, вогонь стрімко поширювався по легкозаймистих дерев’яних та пластикових конструкціях як прибудов, так і самого будинку. Пожежу вдалося ліквідувати лише через 3,5 години.

За даними ТСН, одна з прибудов була лазнею (тут і почалася пожежа), друга – салоном краси, де й знайшли загиблу. Співробітниця салону встигла вистрибнути з вікна другого поверху, де вони й перебували, тоді як клієнтка знепритомніла.

Як вдалося з’ясувати, загибла була вагітною. Її подруга стверджує, що її було записано на манікюр на 3 листопада, проте запис з невідомих причин перенесли на наступний день.

Кримінальну справу порушили за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 КК). Затримано 72-річного власника домоволодіння. // Діло