На Одещині загинула літня жінка, яка впала у палаюче сміття

Пенсіонерка вирішила спалити траву і сміття на власному подвір’ї.

Як повідомила прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, пожежа сталася на вул. Українська міста Кілія Ізмаїльського району.

Як зазначається, 10 березня, приблизно о 12:00, надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю на місце виклику було встановлено загоряння сухої трави та сміття на території приватного домоволодіння. Пожежу було ліквідовано на площі 300 кв. м. “Внаслідок пожежі загинула господарка, 1943 року народження”, – йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляють, що пенсіонерка спалювала траву та сміття, але вогонь дуже розгорівся. Жінка намагалася врятуватися, але впала у полум’я. // УНІАН