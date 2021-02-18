На Одещині розшукується малолітня дівчина (фото)

Відділом поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується Штирбул Маріанна Володимирівна, 2008 р.н., яка 17 лютого пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 160-165 см, волосся світле, зачіска каре.

Була одягнена: у бордову куртку, різнокольорові черевики з червоною підошвою.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо зателефонувати до відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 за номером (048) 765-75-27 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області