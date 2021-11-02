На Херсонщині водій влетів у бетонну опору, загинула його пасажирка

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Аварія сталася на відрізку автодороги «Херсон – Генічеськ».

Про це повідомляється на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Фото поліції

Слідчі встановили, що водій авто, в якому їхала жінка, не впорався з кермуванням та з’їхав на узбіччя, де були розташовані бетонні опори каналу. Автомобіль перекинувся на праву частину кузова.

Внаслідок ДТП 62-річна пасажирка автомобіля “ГАЗ-5312” загинула на місці.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Слідчі дії тривають. // Діло

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