На Херсонщині водій влетів у бетонну опору, загинула його пасажирка
Аварія сталася на відрізку автодороги «Херсон – Генічеськ».
Про це повідомляється на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.
Слідчі встановили, що водій авто, в якому їхала жінка, не впорався з кермуванням та з’їхав на узбіччя, де були розташовані бетонні опори каналу. Автомобіль перекинувся на праву частину кузова.
Внаслідок ДТП 62-річна пасажирка автомобіля “ГАЗ-5312” загинула на місці.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Слідчі дії тривають. // ДілоTweet