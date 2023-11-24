На Тернопільщині у лобовому зіткненні з вантажівкою загинув водій ВАЗу (фото)
Смертельна автопригода трапилася 23 листопада на автодорозі «Тернопіль -Броди» поблизу села Мшанець Теребовлянської міської громади.
За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ 2107» раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN. Від отриманих травм кермувальник ВАЗу, 41-річний житель села Мшанець помер на місці події.
Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet