На Тернопільщині у лобовому зіткненні з вантажівкою загинув водій ВАЗу (фото)

Смертельна автопригода трапилася 23 листопада на автодорозі «Тернопіль -Броди» поблизу села Мшанець Теребовлянської міської громади.

За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ 2107» раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN. Від отриманих травм кермувальник ВАЗу, 41-річний житель села Мшанець помер на місці події.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області