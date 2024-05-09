У сумському гаражі виявили арсенал зброї та боєприпасів (фото, відео)

46-річний містянин зберігав у своєму гаражі бойові припаси та вибухові речовини без належного законом дозволу. На даний час чоловіку вже повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу.

До чергової частини Сумського районного управління поліції від співробітників Управління Служби безпеки України в Сумській області надійшла інформація про виявлення боєприпасів в гаражному приміщенні. На місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції.

Під час проведення огляду місця події було виявлено зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Зокрема, гранати різного маркування із запалами, гранатомети РПГ-22, гранатометні постріли різного маркування, міна з підривником калібру 82 мм, запали УЗРГМ та УЗРГМ-2, порохові стартові заряди зі стабілізатором ПГ-7, два автомати АК-74 та АКМ, понад 3 000 набої різних калібрів та інші вибухові речовини. Наявність такого арсеналу чоловік пояснив тим, що близько місяця тому зазначені боєприпаси отримав від свого знайомого.

Наразі слідчі Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, а також обрано міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Сумської області