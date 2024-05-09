Справа про замовне вбивство: Коломойський залишиться під вартою, але без можливості вийти під заставу.
Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства адвоката.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у суді.
Нагадаємо, що у рамках інших кримінальних справ Коломойському продовжили запобіжний захід 22 квітня. Його залишили під арештом з можливістю вийти під заставу, розмір якої встановили у розмірі 1,96 млрд гривень.
Джерела РБК-Україна також зазначають, що сам Коломойський незгоден з підозрою в організації замовного вбивства адвоката.
Що відомо про цю справу
Вчора, 8 травня, поліція повідомила, що Ігорю Коломойському оголосили нову підозру. Скандального олігарха підозрюю в організації замовного вбивства директора юридичної фірми Сергія Карпенка. Інцидент стався ще у 2003 році у Феодосії.
За даними слідства, Коломойський з мотивів особистої помсти найняв осіб, які напали на адвоката та поранили його ножем. Чоловіка врятували медики, нападників спіймали.
Українські правоохоронці лише зараз встановили беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника.