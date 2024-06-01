16-річний балбес наїхав на 13-річну дівчинку на тротуарі мотоциклом «Musstang»

Автопригода сталася вчора, 31 травня, близько 20 години на вулиці Будівельників у Березному. Березнівські слідчі за фактом ДТП розпочали досудове розслідування

Слідчий на місці події встановив, що троє дівчат йшли тротуаром, коли в цей час на одну із них — 13-річну місцеву жительку допустив наїзд мотоциклом «Musstang» 16-річний березнівчанин.

Малолітню доставили до лікарні, де медики діагностували перелом кісток передпліччя та садна.

Парубок мав посвідчення водія, був у мотошоломі та без ознак сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України.

Правоохоронці ж вкотре звертаються до водіїв: двоколісні — підвищеної небезпеки транспортні засоби. Тож суворо дотримуйтесь ПДР, зокрема, швидкісного режиму та завжди перебувайте у засобах захисту.

Відділ комунікації поліції Рівненської області