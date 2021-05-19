В Днепре без вести пропала 35-летняя женщина (фото)

Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшую 35-летнюю Цепу Лилию Федоровну. Женщина вышла из дома и пропала.

Последний раз ее видели 12 мая, около 7:00. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области. С тех пор с ней нет никакой связи.

Приметы: на вид 35 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы, светлые глаза, большой рот, ямочки на щеках, когда улыбается.

При себе у нее всегда документы: паспорт и диплом. Внимательно присмотритесь к фото. Если вам известно что-либо о том, где может находиться Лилия, пожалуйста, позвоните на линию «102» или по телефону (097) 240-07-97 — отдел полиции № 7. Любая информация может оказаться полезной.