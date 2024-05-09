ДБР затримало дезертира, який втік зі служби та вихвалявся цим у відео

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.

Фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на Півдні України.

Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт.

Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка.

Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР