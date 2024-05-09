ДБР затримало дезертира, який втік зі служби та вихвалявся цим у відео
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який вихвалявся, що не повернеться на службу та підбурював до втечі інших військових.
Фігурант проходив службу в одній з військових частин, яка наразі знаходиться на фронті на Півдні України.
Він отримав щорічну відпустку та поїхав додому в Івано-Франківську область. Звідти військовослужбовець почав повідомляти через месенджери, що не збирається повертатися на службу і навіть заспівав на відео одну з пісень про ухилянтів, які поширює ворожа пропаганда. Це відео він надіслав побратимам на фронт.
Працівники ДБР з СБУ розшукали та затримали чоловіка.
Йому повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 4. ст. 408 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.