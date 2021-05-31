На Хмельниччині молодика засудили за продаж кастета через Інтернет
Полонський районний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, визнав останнього винним у незаконному носінні, збуті кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 263 КК України) й призначив покарання — 2 роки обмеження волі.
Про це повідомила пресслужба Хмельницького апеляційного суду, пише День за днем.
«На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку один рік не вчинить новий злочин і виконає покладені на нього такі обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання», — ідеться у вироку.
Як встановив суд, 22-річний житель Полонного в листопаді 2020 року у міському сквері знайшов кастет (належить до холодної зброї ударно-дробильної дії), який незаконно зберігав удома, допоки не вирішив продати. 15 березня цього року оголошення із фотографією про продаж кастету він виставив на популярному інтернет-сайті. І наступного дня продав його за 150 гривень.
Під час досудового розслідування кримінального провадження прокурор Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Сторони погодилися із призначенням покарання у виді двох років обмеження волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.
Під час судового провадження прокурор, обвинувачений та його захисник підтримали умови укладеної угоди та просили суд її затвердити.
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«Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується чоловік, відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України допускає укладення між прокурором та обвинуваченим угоди про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам визначеним ст. 472 КПК України», — констатує суд.