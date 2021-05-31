На Хмельниччині молодика засудили за продаж кастета через Інтернет

По­лонсь­кий район­ний суд зат­вердив уго­ду про виз­нання ви­ну­ва­тос­ті, ук­ла­де­ну між про­ку­ро­ром та об­ви­ну­ва­че­ним, виз­нав ос­таннього вин­ним у не­за­кон­но­му но­сін­ні, збу­ті кас­те­тів чи ін­шої хо­лод­ної зброї без пе­ред­ба­че­но­го за­ко­ном доз­во­лу (ч. 2 ст. 263 КК Ук­ра­їни) й приз­на­чив по­ка­ран­ня — 2 ро­ки об­ме­жен­ня во­лі.

Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду, пише День за днем.

«На під­ста­ві ст.ст.75, 76 КК Ук­ра­їни звіль­ни­ти об­ви­ну­ва­че­но­го від від­бу­ван­ня по­ка­ран­ня, як­що він про­тя­гом іс­пи­то­во­го стро­ку один рік не вчи­нить но­вий зло­чин і ви­ко­нає пок­ла­де­ні на нього та­кі обов’яз­ки: пе­рі­одич­но з’яв­ля­ти­ся для ре­єс­тра­ції до упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну з пи­тань про­ба­ції; по­ві­дом­ля­ти упов­но­ва­же­ний ор­ган з пи­тань про­ба­ції про змі­ну міс­ця про­жи­ван­ня, ро­бо­ти або нав­чання», — ідеть­ся у ви­ро­ку.

Як вста­но­вив суд, 22-річ­ний жи­тель По­лон­но­го в лис­то­па­ді 2020 ро­ку у місь­ко­му скве­рі знай­шов кас­тет (на­ле­жить до хо­лод­ної зброї удар­но-дро­биль­ної дії), який не­за­кон­но збе­рі­гав удо­ма, до­по­ки не ви­рі­шив про­да­ти. 15 бе­рез­ня цього ро­ку ого­ло­шен­ня із фо­тог­ра­фі­єю про про­даж кас­те­ту він вис­та­вив на по­пу­ляр­но­му ін­тернет-сай­ті. І нас­тупно­го дня про­дав його за 150 гри­вень.

Під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня кри­мі­наль­но­го про­вад­ження про­ку­рор По­лонсь­ко­го від­ді­лу Ше­пе­тівсь­кої ок­ружної про­ку­ра­ту­ри та об­ви­ну­ва­че­ний ук­ла­ли уго­ду про виз­нання ви­ну­ва­тос­ті. Сто­ро­ни по­го­ди­ли­ся із приз­на­чен­ням по­ка­ран­ня у ви­ді двох ро­ків об­ме­жен­ня во­лі зі звіль­нен­ням від від­бу­ван­ня по­ка­ран­ня з іс­пи­то­вим стро­ком на один рік.

Під час су­до­во­го про­вад­ження про­ку­рор, об­ви­ну­ва­че­ний та його за­хис­ник під­три­ма­ли умо­ви ук­ла­де­ної уго­ди та про­си­ли суд її зат­верди­ти.