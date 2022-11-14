Злочини, вчинені військовими РФ, під час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 14.11.2022

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 43 570 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

З них:

32 357 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)

9 056 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

1 975 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)

97 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)

37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Національна поліція України