У Вінниці раніше судимий зловмисник викрав у колеги 8000 доларів

12 серпня у м. Вінниця поліцейські розшукали правопорушника, який обікрав свого колегу, водія вантажного автомобіля «MAN». Тепер чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

За словами начальника Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, із повідомленням про крадіжку коштів до поліції звернувся 59-річний вінничанин. Чоловік розповів, що це були його власні заощадження. Гроші він зберігав у барсетці та залишив у салоні вантажного автомобіля, припаркованого на вулиці Коцюбинського.

Оперативники провели низку заходів, перевірили коло осіб та вирахували зловмисника. Ним виявився колега потерпілого, 33-річний мешканець обласного центру, раніше судимий за майнові та наркозлочини. Чоловіки працюють на одному із підприємств та їздять у спільні відрядження.

З’ясовано, що гроші правопорушник викрав днями на одній із автозаправок, скориставшись відсутністю водія в салоні автомобіля. Частину коштів він встиг витратити на власні потреби.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Слідством вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Шановні громадяни! Будьте обачними, бережіть свої речі, не залишайте їх без нагляду!

Відділ комунікації поліції Вінницької області