Судитимуть колаборанта, який працював у так званій «народній міліції» під час окупації м. Ізюм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час захоплення російськими загарбниками м. Ізюм місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах. Чоловік обійняв посаду поліцейського патрульно-постової служби у псевдоправоохоронному органі — так званій «народній міліції».

Колаборант забезпечував «громадську безпеку», у тому числі в нічний час охороняв адміністративну будівлю фейкового правоохоронного органу.

Наразі колаборант переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура