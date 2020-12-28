Луганська обласна прокуратура відстояла в апеляції покарання за розбійний напад та зґвалтування 

Завдяки принциповій позиції Луганської обласної прокуратури ухвалою Луганського апеляційного суду залишено без змін вирок суду

першої інстанції, яким чоловіка визнано винним у вчиненні розбійного нападу із застосуванням насильства й зґвалтуванні (ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 152 КК України) та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Стороною обвинувачення доведено, що у вересні 2018 року неодноразово судимий мешканець м.Старобільськ близько опівночі з

корисливих мотивів здійснив розбійний напад на перехожу.

Зловмисник підійшов до 23-річної місцевої мешканки, штовхнув її, схопив за волосся, протягнув подалі від освітлення до найближчого магазину та кинув на сходи, висловлюючи погрози, щоб вона не чинила йому опір. Продовжуючи свої протиправні дії, нападник рукою здавив шию потерпілої, наніс декілька порізів ножем та удари кулаками в різні частини тіла, від чого остання

втратила свідомість.

У подальшому, продовжуючи знущатися над потерпілою, засуджений проти волі вчинив стосовно неї насильницькі статеві дії, під час чого бив головою об бетонні сходи. Скориставшись безпорадним станом дівчини, він відкрито заволодів мобільним телефоном та грошовими коштами.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину лише у вчиненні розбійного нападу з метою заволодіння майном. З вироком суду першої інстанції він не погодився та подав апеляційну скаргу.

Колегія суддів Луганського апеляційного суду врахувала надані прокурором у справі докази та прийшла до висновку, що доводи апеляційної скарги щодо виправдання обвинуваченого за вчинення насильницьких статевих зносин не знайшли свого підтвердження. Особу визнано винною у вчиненні обох злочинів, а призначене покарання залишено незмінним.

На даний час вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури