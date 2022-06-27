Заволоділи земельними ділянками вартістю понад ₴9,5 млн. – на Київщині трьом членам ОЗГ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні земельними ділянками комунальної власності, внаслідок чого заподіяно збитків інтересам громади в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрювані внесли до державних актів неправдиві відомості. Після цього зареєстрували за собою право власності на 11 земельних ділянок загальною площею 2,5 га на території Київської області.

Згідно з висновками низки експертиз, своїми діями учасники організованої злочинної групи завдали збитків на суму понад 9,5 млн грн.

На теперішній час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ НП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура