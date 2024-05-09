Зеленський поновив на посаді командувача Сил підтримки Герегу, якого звільнив у березні

Президент Володимир Зеленський знову призначив генерал-майора Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних сил України.

Про це йдеться в указі президента №315/2024.

Дмитро Герега командував Силами підтримки ЗСУ із серпня 2021 по березень 2024 рік. Своїм указом №140/2024 від 4 березня Зеленський звільнив генерал-майора з посади. Але тепер призначив знову.

Що відомо про Герегу

Він народився у 1971 році в Чернівецькій області. Після вищого військово-інженерного училища розпочав службовий шлях як командир взводу.

Був начальником відділу оперативного забезпечення 8-го армійського корпусу Сухопутних військ України у Житомирі та начальником управління Сил підтримки оперативного командування «Північ» у Чернігові.

З 2014 року брав участь у бойових діях в Антитерористичній операції на сході України. Під його керівництвом були здійснено інженерне забезпечення підрозділів 8-го армійського корпусу в районі проведення бойових дій.

Неодноразово залучався до виконання завдань у рамках операції Об’єднаних Сил на території Донецької та Луганської областей.

Має медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни», відзнаку президента. У 2020 році здобув освіту оперативно-стратегічного рівня в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. // hromadske