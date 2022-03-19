Окупанти викрали херсонського бізнесмена, який займався волонтерством
У його кафе російські окупанти провели «обшук».
Росіяни викрали херсонського бізнесмена Олексія Постола, його місцезнаходження невідоме.
Про це повідомили його друзі, інформує журналіст Костянтин Риженко.
Вранці 19 березня в соцмережах Олексія, який волонтерив із перших днів вторгнення, з’явилось дивне повідомлення, ніби він перейшов на бік Росії. Друзі одразу зрозуміли, що щось не так.
Виявилось, що у кафе Олексія російські окупанти провели «обшук». Місцезнаходження Постола наразі невідоме.
«Це вже не перша загроза херсонським волонтерам. Росіяни прагнуть залякати активних, аби в місті «гумдопомогу» роздавали виключно росіяни або підконтрольні їм місцеві. Наразі маємо інформацію про те, що з загарбниками погодились «співпрацювати» проросійськи налаштовані херсонці», — додав Риженко.
Нагадаємо, що 14 березня у Херсоні спалили будинок секретарки міської ради Галини Лугової.
У Херсоні представники Росгвардії та спеціальних загонів швидкого реагування почали погрожувати проукраїнським активістам, журналістам і колишнім військовим. // LB.ua