Окупанти викрали херсонського бізнесмена, який займався волонтерством

У його кафе російські окупанти провели «обшук».

Росіяни викрали херсонського бізнесмена Олексія Постола, його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомили його друзі, інформує журналіст Костянтин Риженко.

Вранці 19 березня в соцмережах Олексія, який волонтерив із перших днів вторгнення, з’явилось дивне повідомлення, ніби він перейшов на бік Росії. Друзі одразу зрозуміли, що щось не так.

Виявилось, що у кафе Олексія російські окупанти провели «обшук». Місцезнаходження Постола наразі невідоме.

«Це вже не перша загроза херсонським волонтерам. Росіяни прагнуть залякати активних, аби в місті «гумдопомогу» роздавали виключно росіяни або підконтрольні їм місцеві. Наразі маємо інформацію про те, що з загарбниками погодились «співпрацювати» проросійськи налаштовані херсонці», — додав Риженко.