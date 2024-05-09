Близький соратник посіпаки Кремля Орбана різко «пройшовся» по Росії та Путіну через напад на Україну
Росія розглядає Північноатлантичний альянс як загрозу, вона хоче взяти під контроль членів НАТО.
Про це заявив голова комітету угорського парламенту у закордонних справах Жолт Немет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Válasz Online.
“Що б не говорили шановні пропагандисти президента Путіна, НАТО не є антиросійською організацією, вона ніколи не планувала нападати на Росію і не планує робити це зараз”, – сказав Немет.
Він уточнив, що Альянс здатний захистити своїх членів від російського нападу. Соратник Орбан він додав, що Росія розглядає цей оборонний альянс як загрозу, і це є всього лише доказом того, що вона хоче здійснювати контроль над членами НАТО.
“Мета росіян – підірвати суверенітет Угорщини. Вони не обов’язково хочуть вторгнутися до нас, а скоріше диктувати, що нам слід і не слід робити, з ким нам слід вступати в союз, яку зброю нам слід мати, що ми повинні представляти на міжнародних форумах. І саме НАТО забезпечує Угорщині захист від подібних амбіцій” – сказав Немет.
Крім цього соратник Орбана розкритикував позицію, що війна в Україні почалася нібито через НАТО.