Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

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Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові перестановки, призначивши заступника голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області.

Про це йдеться в указах президента № 509/2023, № 510/2023, № 511/2023.

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Деталі: Зокрема, президент своїми указом звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.

Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління Служби безпеки в Запорізькій області.

Ця посада була вакантною з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого. // УП

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