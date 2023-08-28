Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ
Президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові перестановки, призначивши заступника голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області.
Про це йдеться в указах президента № 509/2023, № 510/2023, № 511/2023.
Деталі: Зокрема, президент своїми указом звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки та призначив його заступником голови СБУ.
Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління Служби безпеки в Запорізькій області.
Ця посада була вакантною з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого. // УПTweet