Передоз «за победу»? В російській Астрахані 5 людей загинули через отруєння наркотою, ще 14 – у лікарні

Усі вони вживали наркотики.

За даними слідства в ніч з 8 на 9 травня 2024 року на території Радянського та Трусівського районів Астрахані у різних місцях виявлено тіла чоловіків та жінок віком від 18 до 40 років, пише Baza.

Крім того, до лікарень з діагнозом «отруєння невідомою речовиною» надійшло 14 місцевих жителів, 11 з яких перебувають у реанімації у тяжкому стані.

Наразі за цим фактом слідчими порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 109 КК РФ (заподіяння смерті через необережність двом і більше особам).