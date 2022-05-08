На Київщині у ДТП одна людина загинула та четверо травмувалися (фото)

8 травня, о 17 годині на виїзді з Білої Церкви в напрямку Володарки трапилась ДТП за участю автомобілів “Hyundai”, “Renault” та «ЗАЗ». Внаслідок зіткнення автомобілів загинула жінка, четверо людей травмувалися, серед яких двоє дітей.

50-річний підприємець за кермом «Hyundai» намагався здійснити обгін, виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, після чого і відбулось зіткнення трьох автомобілів.

Рятувальники деблокували з автомобіля “ЗАЗ» 62-річного водія, якого госпіталізували з політравмами та літню жінку, яка від отриманих травм загинула на місці.

З легковика “Renault” госпіталізували 46-річну жінку та двох її дітей 10 та 12 років зі струсом мозку та травмами хребта.

Працівники слідчого управління Київщини розслідують кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ щодо порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

Відділ комунікації поліції Київської області