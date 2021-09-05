На Закарпатті 17-річний хлопець на смерть розбився на мотоциклі

Співробітники Рахівського районного відділу поліції з’ясовують всі обставини аварії, в якій мотоцикл з двома неповнолітніми з’їхав з дороги та вдарився у бетонну стіну.

Сьогодні, 5 вересня, вдосвіта на лінію «102» зателефонував чоловік та повідомив, що, очікуючи автобус біля села Костилівка, побачив мотоцикл, який зрештою виїхав з його поля зору, проте за звуками нібито потрапив у ДТП. На місце події одразу ж прибула поліція, яка встановила, що водій мотоцикла марки «Geon 200» не впорався з керуванням та з’їхав із дороги на трасі Мукачево-Рогатин-Львів зі сторони міста Рахів в сторону сіл Ділове та Костилівка. І водій, і пасажир транспортного засобу – 17-річні мешканці Костилівки.

Поліція встановила, що мотоцикліст не впорався з керуванням та з’їхав з дороги у кювет, там він проїхав ще деякий шлях та вдарився об кам’яну стіну. Внаслідок аварії водій загинув на місці події, його приятеля доставлено до лікарні з травмами голови. Пасажир перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чи був тверезим водій, буде встановлено під час експертизи.

Мотоцикл «Geon» поміщено на штрафмайданчик Рахівського відділу поліції. За даним фактом буде відкрито провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В ході досудового розслідування слідчі встановлять всі об’єктивні обставини та причини аварії.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області