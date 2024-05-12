Чехія оголосила в розшук російського генерала

Поліція Чехії оголосила у розшук очільника військової частини №29155 ГРУ Міністерства оборони Росії, генерал-майора Андрія Авер’янова.

про це йдеться на сайті відомства.

Як пише російська служба Радіо Свобода, слідство Чехії вважає Авер’янова причетним до вибухів на складах боєприпасів у Врбетиці на сході країни у 2014 році. Тоді загинули двоє людей.

У квітні поліція Чехії заявила про завершення розслідування. Слідство дійшло висновку, що за організацією вибухів стояла російська військова розвідка, а виконавцями були агенти Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, які пізніше стали відомими через отруєння Скрипалів у британському Солсбері.

Незважаючи на завершення розслідування, справу було припинено, оскільки подальше переслідування винних на даний момент неможливе. Як йдеться у повідомленні NCOZ, Росія не співпрацює з чеськими силовими структурами та не видає підозрюваних. Москва причетність до вибухів заперечує, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у 2021 році назвав звинувачення Чепіги та Мішкіна «абсурдними».

У березні 2023 року чеське видання Lidové noviny заявило, що прокуратура у справі про вибух на складі з боєприпасів у селі Врбетиці в 2014 році може висунути звинувачення в шпигунстві Миколі Шапошникову, колишньому радянському військовослужбовцю.

За даними джерел журналістів, Шапошников незадовго до вибуху передавав інформацію про боєприпаси, які зберігалися у селі Врбетиці, генерал-майору Андрію Авер’янову – начальнику агентів російської військової розвідки ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна. // Радіо Свобода