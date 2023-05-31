Україна має законне право застосовувати військову силу за межами своєї території для самооборони – глава МЗС Великобританії

Україна має законне право застосовувати військову силу за межами своєї території для самооборони, заявив глава МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі, коментуючи атаку дронів на Москву.Про це йдеться в повідомленні Sky News

“У нього (Києва. – прим. TMT) є законне право чинити так у межах власних кордонів, зрозуміло, але у нього також є право застосовувати військову силу за межами своїх кордонів, щоб підривати здатність Росії використовувати військову силу в Україні”, – сказав він.

Атаки щодо «законних військових цілей» за межами України — це частина самооборони Києва, додав міністр. “Ми повинні визнати це”, – сказав він. При цьому міністр зазначив, що не будуватиме припущення про характер атаки по Москві.

У США інакше оцінили напад безпілотників на Москву. Вашингтон не підтримує атаки всередині Росії та зосереджений на тому, щоб допомогти Україні повернути свою територію, про це йдеться у заяві Білого дому. “Ми бачили новини [про атаку безпілотників на Москву] і досі збираємо інформацію про те, що сталося”, – наголошується в повідомленні.

Пізніше прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу повторила : «Ми не підтримуємо жодних атак усередині Росії. Це все. Крапка”. США постачають Україні все необхідне спорядження та озброєння для звільнення захоплених Росією територій, додала прес-секретар. Крім того, вона наголосила, що лише цього місяця Росія завдала 17 ударів по Києву.

«Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може її й закінчити будь-якої миті. <…> Вони можуть вивести свої війська з України замість того, щоб запускати ці жорстокі повітряні удари проти її міст та мирних жителів щодня», — заявила Карін Жан-П’єр.

Вона також зазначила, що позиція Вашингтона щодо передачі Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS із дальністю понад 300 км не змінилася.