Кремлевский «рупор» ничего не знает об эвакуации «лугандонцев» в РФ, а Путин уже раздает им деньги россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

«Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина (главы «ДНР» — ред.)», — сказал Песков.

Также он не ответил на вопрос о том, примет ли Россия жителей ОРДО.

«Я не знаю, с кем были контакты, у меня нет информации», — сказал он.

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«Эвакуация» из оккупированного Донбасса: Путин поручил выдать «беженцам» по 10 тысяч рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь в связи с «непредвиденным большим наплывом беженцев». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.