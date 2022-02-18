Кремлевский «рупор» ничего не знает об эвакуации «лугандонцев» в РФ, а Путин уже раздает им деньги россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об эвакуации жителей ОРДО в Ростовскую область.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Про ″пургу″ Пескова и альтер эго Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.03.2018

«Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина (главы «ДНР» — ред.)», — сказал Песков.

Также он не ответил на вопрос о том, примет ли Россия жителей ОРДО.

«Я не знаю, с кем были контакты, у меня нет информации», — сказал он.

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«Эвакуация» из оккупированного Донбасса: Путин поручил выдать «беженцам» по 10 тысяч рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать области экстренную помощь в связи с «непредвиденным большим наплывом беженцев». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

«Путин переговорил по телефону с главой МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь», — сказал представитель Кремля.

«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому беженцу, который прибывает в область из Донбасса, в 10 тыс. рублей», — добавил пресс-секретарь.

Ранее главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил об организации по 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

Впоследствии аналогичное заявление сделал и глава боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник.

“… призываю жителей…, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованы в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации», — заявил он.

Он также призвал «мужчин, готовых взять оружие, защищать республику».

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Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

«Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячутся за стенами вашими, те, кто вроде бы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении», — заявил он.

В то же время глава Министерства обороны подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий из обороны.

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