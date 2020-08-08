В ООН призвали обуздать контрабандистов, обрекающих мигрантов на гибель

Вчера два учреждения ООН призвали все страны мира активизировать борьбу с контрабандистами и торговцами людьми, которые, паразитируя на отчаянном положении беженцев и мигрантов, завлекают их в опасные морские путешествия. С таким заявлением в ООН выступили в связи с гибелью 27 человек у побережья Мавритании, пишет сайт ООН .

Представители Международной организация по миграции (МОМ) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) заявили, что глубоко опечалены гибелью людей у берегов западной Африки.

Трагедия произошла на этой неделе. Погибшие мигранты были в основном из стран Африки к югу от Сахары. Большинство — гвинейцы. Судно вышло из Дахлы, Западная Сахара, и направлялось к Канарским островам. По пути следования у судна произошла поломка двигателя. Люди находились в море несколько дней без воды и продуктов питания. У них было сильное обезвоживание.

В результате 27 пассажиров судна погибли. Выжил только один человек. Его спасли в четверг на этой недели и доставили в госпиталь Нуадибу, где он получает медицинскую, в том числе психологическую, помощь. Он пробыл в море восемь дней.

«Несмотря на ограничения передвижений в связи с COVID 19, мигранты по-прежнему вынуждены решаться на такие опасные поездки», — сказала глава миссии МОМ в Мавритании Лаура Лунгаротти.

Представители УВКБ и МОМ призвали власти региона и международные организации принять решительные меры против контрабандистов и торговцев людьми, которые заверяют мигрантов в безопасности морской переброски в страны Европы. В ООН также настоятельно рекомендуют европейцам наладить легальные каналы миграции.

«Эту гибель людей можно было предотвратить, ее можно было избежать», — сказал представитель УВКБ Венсан Коштель.