В США Сенат поддержал кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря
Блинкен был советником нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на посту вице-президента.
Сенат проголосовал за кандидатуру Энтони Блинкена на пост нового государственного секретаря США.
Как пишет CNN, Блинкен является давним помощником Байдена. В понедельник он получил двухпартийную поддержку Комитета Сената. Лишь трое республиканцев проголосовали «против».
Издание предполагает, что новый чиновник должен будет возглавить резкий поворот внешней политики Трампа в сторону многосторонности и коалиции.
Во время слушаний на прошлой неделе Блинкен пообещал возобновить взаимодействие с Конгрессом по ключевым вопросам внешней политики. Также он отметил, что США придется смириться, ведь «большинство мировых проблем не связаны с нами, даже если они затрагивают нас».
Блинкен был советником нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на посту вице-президента. Также работал заместителем советника по вопросам безопасности президента США Барака Обамы и заместителем государственного секретаря. // УНИАНTweet