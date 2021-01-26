В США Сенат поддержал кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря

Блинкен был советником нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на посту вице-президента.

Сенат проголосовал за кандидатуру Энтони Блинкена на пост нового государственного секретаря США.

Как пишет CNN, Блинкен является давним помощником Байдена. В понедельник он получил двухпартийную поддержку Комитета Сената. Лишь трое республиканцев проголосовали «против».

Издание предполагает, что новый чиновник должен будет возглавить резкий поворот внешней политики Трампа в сторону многосторонности и коалиции.

Во время слушаний на прошлой неделе Блинкен пообещал возобновить взаимодействие с Конгрессом по ключевым вопросам внешней политики. Также он отметил, что США придется смириться, ведь «большинство мировых проблем не связаны с нами, даже если они затрагивают нас».

Блинкен был советником нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на посту вице-президента. Также работал заместителем советника по вопросам безопасности президента США Барака Обамы и заместителем государственного секретаря. // УНИАН