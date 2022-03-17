Російська ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова – журналіст

Журналіст-розслідувач Гристо Грозєв у Twitter повідомив, що в Росії затримали заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова.

Пряма мова Грозєва: «Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділу внутрішніх військ Росії, який зазнав колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО – службі безпеки Путіна».

Деталі: За словами журналіста, причина затримання наразі достеменно невідома.

За словами одного джерела, Гаврилова затримало Управління військової контррозвідки ФСБ за «витік військової інформації, що призвів до загибелі людей», а ще двоє стверджують, що це була «розтрата пального».

Передісторія:

Раніше росЗМІ повідомляли, що президент Росії Володимир Путін через невдалу військову кампанію в Україні почав шукати крайніх. Першим постраждало відділення зовнішньої розвідки ФСБ – заарештували його керівника Сергія Бесєду та його заступника Болуха (ім’я не вказується).

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що Росія змінила тактику щодо війни з Україною, і що там звільнили з посад близько 8 генералів.

УП